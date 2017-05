Tàu khu trục Sazanami của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã không khẳng định liệu Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của nước này có tham gia sứ mệnh đầu tiên bảo vệ một tàu của hải quân Mỹ như truyền thông đưa tin hồi tuần trước hay không và chỉ nói rằng đã diễn ra một "cuộc diễn tập chung."Phát biểu trước báo giới, bà Inada nói: "Tôi biết đã có nhiều thông tin về cuộc diễn tập chung giữa 2 tàu khu trục của MSDF và một tàu tiếp tế của quân đội Mỹ từ ngày 1-3/5. Tôi sẽ kiềm chế trả lời về việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ... do có thể ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Mỹ cũng như quan hệ của chúng tôi."Hôm 8/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng có những phát biểu tương tự trước một ủy ban quốc hội. ​Trước đó hôm 1/5, hãng tin Kyodo và các kênh truyền thông khác đưa tin, một tàu của MSDF đã lần đầu tham gia sứ mệnh bảo vệ cho một tàu Mỹ. Tàu sân bay trực thăng Izumo đi cùng một tàu tiếp tế đã di chuyển ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Nhật Bản theo đạo luật an ninh vốn có hiệu lực từ năm ngoái.Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, tàu khu trục Sazanami của MSDF sau đó đã tham gia hoạt động kết thúc hôm 3/5 này.Động thái trên dường như nhằm thể hiện liên minh an ninh Nhật​-Mỹ mạnh mẽ và răn đe Triều Tiên không được tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa giữa lúc gia tăng căng thẳng trong khu vực./.