Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/5, tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (HRC), Philippines đã bị nhiều quốc gia chỉ trích liên quan tới chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.Các nước như Canada, Australia, Brazil, Đức, Pháp đã đồng hối thúc Philippines chấm dứt việc giết người không qua xét xử và những hành động thủ tiêu, bắt giữ, tra tấn và quấy rối trái phép.Trong khi đó, Mỹ cũng cho rằng Philippines cần điều tra các các buộc liên quan tới việc hơn 7.000 người bị chết trong chiến dịch chống ma túy mà chính quyền Duterte phát động từ tháng 7/2016, trong đó, hơn 2.600 người bị lực lượng an ninh giết hại và 4.000 người khác bị chết do các lực lượng không rõ danh tính tấn công./.