Người tiêu dùng mua thịt lợn tại Siêu thị Co.op mart Foodcosa, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước tình hình ngành chăn nuôi lợn đang trong giai đoạn khủng hoảng khi giá thịt giảm thấp chạm đáy, tiêu thụ khó khăn, thì một số siêu thị, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm đẩy mạnh sức tiêu thụ cho mặt hàng này.Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Big C, trong ngày hôm nay (25/4), Big C Việt Nam thực hiện đợt giảm giá 8% cho tất cả các sản phẩm thịt lợn. Cụ thể, giá thịt lợn vai được bán ra ở mức 72.900 đồng/kg, thịt đùi 78.500 đồng/kg, ba chỉ 79.900 đồng/kg, cốtlếch 79.000 đồng/kg, xương lợn 56.000 đồng/kg…Đây là đợt điều chỉnh thứ 3 kể từ tháng 3/2017 đến nay của Big C Việt Nam, nâng tổng mức giảm giá thịt lớn bán ra tại hệ thống siêu thị này lên đến 20%.Theo ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng Central Group và Big C Việt Nam, hiện nay nguồn thịt lợn bán tại siêu thị Big C được các doanh nghiệp cung cấp trong khuôn khổ chương trình bình ổn thị trường của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.Giá lợn đầu vào không có biến động lớn, tuy nhiên Big C cũng đã chủ động cập nhật giá theo tình hình biến động của thị trường và điều chỉnh giảm tương ứng để đảm bảo giá bán ra là tốt nhất, có lợi nhất cho người tiêu dùng.Tương tự, trong ngày 25/4, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) triển khai chương trình giảm giá trên toàn hệ thống siêu thị Co.opmart và chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food để hỗ trợ đẩy sức tiêu thụ cho mặt hàng thịt lợn.Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 2/5/2017, đặc biệt, dù giảm giá bán nhưng Saigon Co.op vẫn giữ nguyên giá mua vào để giúp người nuôi bù chi phí.Cụ thể, sau khi giảm giá từ 10%-20%, hiện tại Co.opmart và Co.op Food, giá thịt lợn đùi, vai dao động nhẹ quanh mức giá 60.000 đồng/kg, chân giò lợn 52.800 đồng/kg, xương đuôi 66.000 đồng/kg, thị lợn xay 70.000 đồng/kg, xương ống 48.000 đồng/kg...Riêng các sản phẩm chế biến nấu chín, sơ chế sẵn có thành phần thịt lợn cũng đều tham gia giảm giá. Tất cả các sản phẩm thịt lợn này đều phải được kiểm dịch an toàn đầy đủ theo quy định, đồng thời phải là thịt lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP và có thể truy xuất nguồn gốc.Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op cho biết, Co.opmart và Co.op Food cùng phối hợp giảm giá nhằm khuyến khích tiêu thụ thịt lợn, đồng thời giữ nguyên giá mua để hỗ trợ người chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn hiện nay khi giá lợn hơi đang xuống thấp. Saigon Co.op sẵn sàng hy sinh lợi nhuận, miễn là có thể góp phần hỗ trợ người chăn nuôi.“Tùy theo tình hình thị trường trong những ngày tới mà Saigon Co.op sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người chăn nuôi. Saigon Co.op không thu mua nguồn trôi nổi không an toàn và ba đơn vị phối hợp chính để hỗ trợ giúp người nuôi đẩy mạnh sức tiêu thụ thịt lợn đợt này cùng Saigon Co.op là Vissan, Nam Phong và Anh Hoàng Thy,” ông Đức cho biết.Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản -Vissan cho rằng, doanh nghiệp rất chia sẻ với khó khăn của người chăn nuôi trước tình trạng giá lợn hơi giảm liên tục thời gian qua và đang nỗ lực đẩy mạnh nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân ở các địa phương.Tuy nhiên, do yêu cầu về chất lượng sản phẩm, Vissan sẽ chỉ thu mua lợn đạt tiêu chuẩn VietGap, lợn nằm trong dự án Leafsap. Đồng thời, lợn cũng phải gắn vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc Te-food. Hiện nay, giá thu mua lợn hơi của Vissan là 26.500-27.000 đồng/kg.Ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm, ông Nguyễn Đăng Phú cho hay, nhu cầu phát triển trong năm 2017, sản lượng lợn tiêu thụ mỗi ngày của Vissan sẽ lên tới 2.000 con và sẽ tăng thêm 35% vào các năm tiếp theo./.