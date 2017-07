Quân y bộ đội biên phòng Sóc Trăng cấp cứu các ngư dân bị nạn trên biển. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo tàu cá KG 93968 TS đang bị nạn trên biển gần khu vực cửa biển Sóc Trăng; trên tàu đã có 1 người chết và 3 người nguy kịch do bị ngạt khí khi đang ở dưới hầm cá.Tàu do anh Đặng Thành Được (sinh năm 1984, thường trú tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo cho Hải đội 2 điều động tàu biên phòng BP 18-98-01 cùng 12 cán bộ chiến sỹ lập tức lên đường đi cứu hộ.Đến chiều tối 16/7, tàu của lực lượng biên phòng Sóc Trăng đã tiếp cận được tàu cá KG 93968TS.Thời điểm tiếp cận tàu gặp nạn, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng phát hiện ngoài 1 ngư dân là Đặng Thành Tính (sinh năm 1990, thường trú tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) đã chết do ngạt khí quá nặng thì còn có 3 ngư dân đang trong tình trạng nguy kịch gồm Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1979, thường trú Tân Phú, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang); Phạm Văn Kiền (sinh năm 1980, thường trú tại phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang và Thái Tuấn Thanh (sinh năm 1984, thường trú tại Khu phố 6, Phường Vĩnh Thông, Rạch Giá, Kiên Giang).Các chiến sỹ bộ đội biên phòng đã đã đưa 3 ngư trong tình trạng nguy kịch lên tàu cứu hộ để kịp thời cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.Hiện sức khỏe của 3 ngư dân được cứu đang dần bình phục./.