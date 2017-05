Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 6 giờ 50 phút ngày 8/5, tại cửa hàng sửa xe máy Thanh Bình (số 247, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), một vụ cháy đã xảy ra.Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản như máy móc, săm lốp... bị thiêu rụi, uớc tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.Theo thông tin ban đầu, đám cháy bốc lên từ kho chứa phụ tùng xe gắn máy gồm dầu nhớt, vỏ xe... của cửa hàng sửa xe máy, khói cao hàng chục mét.Bên cạnh cửa hàng sửa xe máy Thanh Bình là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank, phía sau là khu dân cư cùng nhiều khách sạn, nhà nghỉ, đối diện là cửa hàng xăng dầu Mỹ Long. Các chủ cơ sở này phải nhanh chóng di dời tài sản có giá trị đề phòng cháy lây lan.Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh An Giang đã điều 5 xe cứu hỏa, 2 xe tiếp nước, 1 xe chữa cháy dã chiến cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chức năng phải chia ba mũi tiếp cận từ cửa chính đưa thang lên mái và từ phía sau để khống chế đám cháy.Do đám cháy ở ngay trục chính Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91) nên đoạn đường này bị phong tỏa, các phương tiện giao thông phải di chuyển qua đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ...Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.