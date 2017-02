Đồng bảng Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Visa, các hộ gia đình ở Vương quốc Anh trong tháng Một đã thắt chặt hơn "hầu bao" với mức tăng chi tiêu so với cùng kỳ năm 2016 thuộc diện thấp nhất trong ba năm qua và đây là dấu hiệu nữa cho thấy chi tiêu tiêu dùng đang mất đà tăng ở nước này.Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng đã được điều chỉnh theo lạm phát tại nước Anh chỉ tăng 0,4% trong tháng Một, thấp hơn nhiều mức tăng 2,5% trong tháng 12/2016 và là mức tăng thấp nhất trong ba năm qua.Giám đốc điều hành nhà phát hành thẻ visa, Kevin Jenkins, cho biết sau mùa Giáng sinh mua sắm sôi động vừa qua, hiện có dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng ở nước Anh bắt đầu hạn chế chi tiêu trong tháng đầu năm.Theo hầu hết nhà phân tích, mức chi tiêu tiêu dùng mạnh trong thời gian qua đã giúp nền kinh tế Vương quốc Anh có "thể trạng sức khỏe” khá hơn các nền kinh tế lớn khác, thậm chí ngay cả khi phải chịu các tác động bất lợi sau sự kiện nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.Tuy vậy, việc lạm phát gia tăng do giá đồng bảng sụt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng tới đà tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Đồng bảng đã giảm khoảng 15% so với USD và Ngân hàng Anh dự đoán lạm phát của nước này sẽ ở mức 2,7% vào cuối năm./.