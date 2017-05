Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Khẳng định ban hành nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là cần thiết nhưng các thành viên Chính phủ đã thống nhất bỏ nội dung gây tranh cãi trước đó.Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định trong phiên họp bao Chính phủ tối 4/5 tại Hà Nội.Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, riêng về dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, các thành viên Chính phủ đã thống nhất, đây là văn bản cần thiết.Tuy nhiên, sau khi gửi phiếu xin ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Công an đã có điều chỉnh theo hướng chỉ quy định về điều kiện kinh doanh, tức là điều chỉnh quy định liên quan tới người bán, bỏ những quy định về điều kiện với người mua.Ngoài ra, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an cần làm rõ các nội dung của nghị định và đảm bảo công khai, minh bạch.Trước đó, dự thảo của Bộ Công an có đề xuất: Chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng./.