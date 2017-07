(Nguồn: Sky News)

Ngày 25/7, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo tới Chính phủ Australia việc tạm thời cấm nhập khẩu thịt bò nước này với lý do các doanh nghiệp Australia đã không tuân thủ quy trình dán nhãn thịt từ các cơ sở chế biến, chứ không phải là vì vấn đề sức khỏe hay an toàn thực phẩm.Ngày 26/7, Hội đồng ngành thịt Australia đã làm việc với Bộ Nông nghiệp liên bang và thông qua các kênh ngoại giao để giải quyết vấn đề này vì hiện có rất nhiều lô hàng thịt bò đang trên biển chờ cập cảng Trung Quốc.Nếu không được giải quyết, các doanh nghiệp sản xuất và chế biết thịt bò, chủ yếu tại bang Queensland và New South Wales, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.Tháng ​Ba vừa qua, trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai nước đã ký một thỏa thuận cho phép các nhà sản xuất và xuất khẩu thịt bò của Australia tiếp cận tốt hơn thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân nước này.Xuất khẩu thịt bò của Australia sang Trung Quốc năm ngoái đạt trị giá 600 triệu AUD (khoảng 473 triệu USD) và Trung Quốc là thị trường thứ tư của nước này.Tuy vậy, các nhà xuất khẩu của Australia đang phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mới tại thị trường Trung Quốc khi nước này mở cửa nhập khẩu thịt bò Mỹ lần đầu tiên trong 13 năm qua./.