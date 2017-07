Để tạo đường nét sắc sảo cho viền mắt, Fiona chọn bút dạ kẻ mắt Stila - Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner với công thức chống nước mà cô cho là tốt nhất.

Một trong những địa điểm đầu tiên tổ chức các show diễn nàng tiên cá trên thế giới là công viên Weeki Wachee ở Florida, Mỹ.Từ năm 1947, nhờ ứng dụng công nghệ với các vòi dưỡng khí dưới đáy bể, công viên này đã cho phép các vũ công đóng vai nàng tiên cá biểu diễn dưới nước trong vòng 45 phút. Tiên cá thậm chí đã trở thành nghề “cha truyền con nối," khi có một số vũ công trẻ tuổi tiết lộ rằng họ đã đi theo sự nghiệp của thế hệ trước trong dòng họ, biến nhân vật tiên cá trở thành một truyền thuyết không bao giờ tàn lụi.Trong bài viết này, mời bạn gặp gỡ hai “nàng tiên cá” Brittany Fussell và Fiona Schwarz - những người thuộc thế hệ tiên cá mới nhất. Ngoài chia sẻ về những bí quyết bơi lội, nín thở lâu, hai cô gái cũng không ngần ngại tiết lộ những món mỹ phẩm mình sử dụng để tạo nên kiểu trang điểm không nhòe, không lem dưới nước.Với bước trang điểm nền, “tiên cá” Fiona Schwarz thích sử dụng CC cream, cụ thể là cô chọn IT Cosmetic - Your Skin But Better CC Cream SPF 50+. Theo cô, loại CC cream này có độ che phủ cao, vừa có khả năng dưỡng ẩm, vừa kiêm luôn kem chống nắng và giúp chống lão hóa.Sau khi dùng CC cream, cô sẽ dùng thêm một lớp phấn phủ, sau đó là phấn má, phấn tạo khối. Đặc biệt, Fiona tiết lộ rằng các tiên cá thường kẻ lông mày rất đậm để khi xuống nước có thể thể hiện được biểu cảm rõ ràng hơn. Để tạo hiệu ứng vảy cá trên mặt, cô trùm một chiếc tất lưới qua đầu, thoa một lớp son dưỡng không màu lên gò má, rồi phủ phấn mắt có nhũ lên vùng da này.Các loại son bền màu mà hai cô nàng “tiên cá” này gợi ý đều thuộc về những thương hiệu bình dân như CoverGirl hay Maybelline, và đều là các bộ son cần dùng đến hai bước: một bước tạo màu và một bước dưỡng phủ bên ngoài. Đây chính là bí quyết để sau cả show diễn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ dưới nước, đôi môi của các “tiên cá” khi lên bờ vẫn không hề mất đi vẻ rực rỡ.Mỗi ngày đều phải ngâm mình dưới nước từ 3 đến 4 tiếng chắc chắn sẽ khiến mái tóc của các diễn viên tiên cá dễ bị khô và hư tổn. Brittany cho biết cách dưỡng và phục hồi tóc tốt nhất là sử dụng thật nhiều dầu xả. Sản phẩm mà cả hội chị em tiên cá ưa dùng là It’s a 10 - Miracle Leave-in Product, một loại dầu xả dạng xịt có khả năng gỡ rối khi chải tóc./.