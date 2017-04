Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngài Chung Sye-kyun, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/4.Kể từ khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992, đến nay, hai nước đã hai lần nâng cấp quan hệ lên "Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21" vào tháng 8/2001 và tiếp tục nâng cấp thành "Đối tác hợp tác chiến lược" vào tháng 10/2009.Điều đó khẳng định ý chí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước, đồng thời tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ở tầm cao chiến lược mới trên tất cả các lĩnh vực.Có thể thấy, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam-Hàn Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên.Cùng với quan hệ chính trị, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, du lịch, lao động.Đến nay, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam cũng ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc.Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư vào Việt Nam với 5.500 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 50 tỷ USD. Hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, LG, POSCO, SK, Lotte, Kumho-Asiana... đã có mặt tại Việt Nam.Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát triển và hiện là nhà tài trợ ODA song phương lớn thứ hai của Việt Nam.Hiện hai bên đang trao đổi về việc ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020. Theo đó Hàn Quốc dự kiến cung cấp 1,5 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam.Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp; Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại năm 2016 đạt 43,2 tỷ USD (tăng 17,7% so với năm 2015).Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ 20/1/2015 tạo động lực mới góp phần thực hiện các mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 70 tỷ USD vào năm 2020 theo thỏa thuận cấp cao hai nước năm 2013.Hiện có hơn 140.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, trong đó có khoảng 50.000 lao động, 60.000 công dân kết hôn di trú, 10.000 du học sinh.Hàn Quốc cũng có khoảng 140.000 kiều dân tại Việt Nam, đại bộ phận là doanh nhân. Cộng đồng đông đảo kiều dân hai nước đã và đang là cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa hai bên.Cùng với sự gia tăng hợp tác về chính trị, kinh tế, quan hệ giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng phát triển rất nhanh chóng.Qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quan hệ lâu dài giữa hai nước.Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.Có hơn 40 tỉnh, thành, địa phương của hai nước đã ký kết và đang triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, trong đó có các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và các thành phố lớn của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Daegu...Hai nước đang thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc tại nước kia.Về quan hệ giữa hai Quốc hội, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.Bắt đầu từ năm 2006, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để hai bên xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt một cách bền vững.Văn bản này đã được ký lại nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 7/2013 của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu.Thời gian qua, khi hai nước bầu Quốc hội mới, Chủ tịch Quốc hội hai nước các nhiệm kỳ mới (trong bốn nhiệm kỳ gần đây) đều đi thăm lẫn nhau. Việc trao đổi đoàn các cấp và giao lưu Nhóm nghị sỹ hữu nghị được thúc đẩy và đạt hiệu quả cao.Hiện nay, quan hệ giữa hai Ban Thư ký Quốc hội được duy trì hoạt động hợp tác tốt đẹp.Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.Chuyến thăm nhằm góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.Hai bên trao đổi những vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm./.