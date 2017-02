Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes)

Trong phiên giao dịch ngày 13/2, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư dự đoán quan hệ kinh tế giữa Mỹ-Nhật Bản ngày càng được tăng cường hơn sau cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua.Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng nhẹ 0,3%. Chứng khoán Nhật Bản đã tăng điểm tiếp nối đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần qua.Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,54% (104,45 điểm) lên 19.483,38 điểm khi kết thúc phiên sáng. Còn tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,5% (27,59 điểm) lên 5.748,2 điểm.Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,38% (90,46 điểm) lên 23.665,44 điểm. Tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 0,07% (2,29 điểm) lên 3.198,99 điểm.Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump đưa ra cam kết sớm công bố kế hoạch cải tổ thuế đầy tham vọng trong vòng vài tuần tới. Điều này làm tăng kỳ vọng của giới doanh nghiệp và các nhà đầu tư về một kế hoạch cắt giảm thuế rộng lớn và làm đồng USD mạnh lên so với đồng tiền chung châu Âu euro và yen Nhật Bản.Theo đó, đồng euro giảm 0,2% so với đồng USD ở mức 1,0622 USD/euro, gần xuống đến mức thấp nhất 3 tuần qua trong phiên cuối tuần qua khi 1.0608 USD/euro.Trong khi đó, giá dầu giảm trên thị trường châu Á ngày đầu tuần do mối lo dư cung vẫn trường trực trên các thị trường năng lượng toàn cầu, cho dù các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã thực hiện được 90% cam kết cắt giảm sản lượng dầu, theo thỏa thuận lịch sử đạt được cách đây hơn 2 tháng.Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 15 xu Mỹ xuống còn 56,55 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 12 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 53,74 USD/thùng./.