Ảnh minh họa. (Nguồn: diariomedico)

Các bệnh tim mạch đã trở thành căn bệnh cướp đi nhiều sinh mạng của người dân Cuba nhất trong năm 2016 với tỷ lệ tử vong lên tới 217,7/100.000 người.Trong báo cáo công bố ngày 17/2, Bộ Y tế Cuba cho biết cứ 66% trường hợp tử vong do các bệnh tim mạch là do chứng thiếu máu cục bộ, đặc biệt là chứng nhồi máu cơ tim cấp tính.Tuy nhiên, ở phụ nữ, nguyên nhân dẫn đến tử vong chính là đau tim và các bệnh tim liên quan đến chứng thấp khớp mãn tính.Niên giám thống kê Y tế 2016 của Cuba cho thấy ung thư là căn bệnh gây tử vong nhiều thứ 2 ở Cuba với tỷ lệ 216,3/100.000 dân, trong đó ung thư khí quản, cuống phổi và phổi chiếm nhiều nhất. Khoảng 49% số người chết trên đảo quốc này là do hai loại bệnh trên.Theo tài liệu của Cục Thống kê Quốc gia Cuba, các bệnh không truyền nhiễm là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tử vong của người dân Cuba với 731,4/100.000 dân.Theo đó hút thuốc cũng được liệt vào danh sách các bệnh không truyền nhiễm mãn tính khi hơn nửa dân số Cuba hít khói thuốc lá mỗi ngày.Tổ chức Y tế thế giới từng cảnh báo các bệnh không truyền nhiễm sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh tật chủ yếu trên toàn thế giới vào năm 2020 và trở thành một thách thức gây tốn kém đối với hệ thống y tế tại nhiều quốc gia./.