Thái Lan: Ít nhất 30 người tử vong từ đầu năm đến nay do sốc nhiệt

Chính quyền thành phố Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ. (Nguồn: Bangkok Post)

Ngày 25/4, Thái Lan đã ban bố cảnh báo mới về thời tiết nắng nóng khi chính phủ cho biết ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm đến nay.



Chính quyền thành phố Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ vì chỉ số nhiệt - có tính đến độ ẩm, tốc độ gió và các yếu tố khác - dự kiến sẽ vượt ngưỡng 52 độ C.

Nhiệt độ tại khu vực bêtông trải dài ở thủ đô Thái Lan đạt 40,1 độ C trong ngày 24/4 và dự báo ngày 25/4 cũng sẽ chứng kiến mức nhiệt tương tự.

Sở Môi trường thành phố cảnh báo chỉ số nhiệt độ tại Bangkok ở mức "cực kỳ nguy hiểm." Chính quyền tỉnh Udon Thani, vùng nông thôn phía Đông Bắc Thái Lan, cũng cảnh báo về nắng nóng trong ngày 25/4.



Theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan mới công bố, ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt từ ngày 1/1-17/4 năm nay.



Phó Tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Direk Khampaen cho biết cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia y tế khuyến nghị người già và những người có bệnh lý nền nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.



Thái Lan đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này, với nhiệt độ 44,2 độ C được ghi nhận tại tỉnh Lampang ở phía Bắc hôm 22/4 - chỉ thấp hơn 0,4 độ C so với kỷ lục 44,6 độ C mà nước này ghi nhận trong năm ngoái.



Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino.

Một đợt nắng nóng "đổ lửa" đã tàn phá nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á trong tuần này. Nhiều trường học trên khắp Philippines phải đóng cửa.

Tại Myanmar, nhiệt độ lên tới 45,9 C trong ngày 24/4 và dự kiến sẽ cao hơn nữa trong ngày 25/4.



Năm ngoái đã chứng kiến mức độ căng thẳng nhiệt cao kỷ lục trên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh./.

