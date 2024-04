Ấn Độ khuyến cáo người dân phòng sốc nhiệt khi nắng nóng hoành hành miền Đông

04/08/2022 06:03

Nhiệt độ trung bình trong mùa mưa ở Ấn Độ đã gia tăng trong hai thập kỷ qua, năm 2021, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa từ tháng 6-9 đã tăng lên 28,4 độ C, so với mức dưới 28 độ C vào năm 2001.