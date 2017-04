Thủ tướng Malaysia đồng thời là Chủ tịch BN Najib Razak. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ New Straits Times ngày 29/4 đưa tin, Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) sẽ bác bỏ bất cứ động thái nào nhằm hạ bệ chính phủ hiện tại để đưa liên minh do Đảng hành động dân chủ (DAP) lãnh đạo lên nắm quyền tại Malaysia.Ngày 29/4, phát biểu tại đại hội lần thứ 63 của PAS, Chủ tịch đảng này Abdul Hadi Awang cho biết, lý do mà PAS đưa ra tuyên bố nói trên là do DAP với nòng cốt là người Malaysia gốc Hoa có đường lối phản đối sự lãnh đạo của những người Hồi giáo một cách rõ ràng. Đồng thời DAP còn thi hành tư tưởng chính trị sô-vanh (bá quyền).Theo báo The Star, cùng ngày, Chủ tịch PAS Hadi tuyên bố đảng này sẽ không tiến hành bất cứ hợp tác chính trị nào với Đảng Đoàn kết bản địa (PPBM) của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.Lý do mà ông Hadi đưa ra là do sau khi tìm hiểu, PAS nhận thấy đảng PPBM dường như không có ai là người lãnh đạo một cách rõ ràng./.