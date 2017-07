Đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước Lào trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Đảng, Nhà nước Lào cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước Lào chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam được trao tặng Huân chương Itxala hạng Nhất của Đảng, Nhà nước Lào. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), chiều 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức trọng thể Lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất - Phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.Dự lễ trao Huân chương về phía Lào có ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.Về phía Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.Theo các quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đã trân trọng trao Huân chương Vàng Quốc gia, Huân chương Tự do hạng Nhất tặng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Phankham Viphavanh nhấn mạnh việc trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã cống hiến trí tuệ, sức lực, đóng góp to lớn vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.Trong suốt thời gian qua, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, tình đoàn kết đặc biêt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane , Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, trường tồn, ngày càng được vun đắp, phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực.Thay mặt các Lãnh đạo cấp cao được nhận Huân chương Vàng Quốc gia, Huân chương Tự do hạng Nhất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; là biểu hiện của truyền thống nhân văn sâu sắc, tình nghĩa thủy chung trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em, nhấn mạnh trong trái tim của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt-Lào hai nước chúng ta - Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ý thức sâu sắc rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đổi mới của mỗi nước đã giành được những thành tựu hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực.Hai nước đã hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động chính trị, ngoại giao cả trong khuôn khổ song phương, đa phương, nhằm nâng cao vị thế của hai nước trên trường quốc tế, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực, trên thế giới.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trước đây cũng như hiện nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; nguyện giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục bồi đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ VIII, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh./.