Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:"Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,Thưa các đồng chí Lào và Việt Nam,Hôm nay, với niềm tự hào, phấn khởi trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, chúng ta vui mừng họp mặt tại đây để kỷ niệm trọng thể 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và trong niềm vui chung của hai dân tộc, chúng ta rất vui mừng được chào đón đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu, sang dự Lễ kỷ niệm trọng thể này, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm hữu nghị dạt dào, thắm thiết.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Phankham Viphavan, các đồng chí Lào có mặt tại đây và qua các đồng chí, xin gửi tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.Thưa các đồng chí và các bạn,Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển, và được nâng lên về chất. Với phương châm đầy tính nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn "giúp bạn là mình tự giúp mình," hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước.Thưa các đồng chí và các bạn,Cách đây 55 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt, nhưng với những thắng lợi quan trọng cả về chính trị, quân sự, ngoại giao của cách mạng Lào, Hiệp định Giơ-ne-vơ 1962 về Lào đã được ký kết, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng hai nước Lào và Việt Nam. Với thời cơ và điều kiện thuận lợi đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 05/9/1962. Ðây là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977, trong đó nhấn mạnh: "Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch của hai dân tộc, hai Đảng..." Bốn mươi năm qua, Hiệp ước đó đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 55 năm qua, chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc, bởi lẽ: Đó là mối quan hệ phát triển bền vững từ quan hệ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng các đồng chí Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia; đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững mang tính xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, các chặng đường, bước trước chuẩn bị cho bước sau tiếp tục phát triển đưa tới những thắng lợi lịch sử của hai nước Việt Nam, Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.Thưa các đồng chí và các bạn,Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nhân dân Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long."Là người đồng chí, anh em thân thiết, chúng tôi hết sức vui mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực giành được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng khâm phục trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại. Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự quản lý và điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.Thưa các đồng chí và các bạn,Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước chúng ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới; những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; những tư tưởng chỉ đạo và nội dung hợp tác nêu trong bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vẫn còn nguyên giá trị, và mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Có thể thấy, quan hệ giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữa các ngành và các địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương. Quan hệ chính trị được coi trọng, ngày càng giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong tổng thể quan hệ hợp tác; các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát huy tốt hiệu quả.Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực và giữ vai trò trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-kỹ thuật thu được nhiều kết quả tích cực, bổ sung những lợi thế cho nhau trong quá trình đổi mới và phát triển. Hai nước Lào và Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhân dân hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận và những mục tiêu chiến lược đã đặt ra với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn nhằm không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt-Lào "mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.Chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí Lào và Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn"./.