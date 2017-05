Cảnh sát Philippines điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, cảnh sát Philippines cho biết cáctrước đó một ngày có thể nhằm vào một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite, qua đó bác bỏ khả năng vụ việc có liên quan tới khủng bố.Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng thủ đô Oscar Albayalde nêu rõ 2 vụ nổ xảy ra tại văn phòng của giáo sỹ Nasser Abinal ở quận Quiapo, một trong những quận cổ kính của Manila.Ông Abinal đồng thời là quan chức thuế của chính phủ phụ trách khu vực Manila. Ở thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông không có mặt ở văn phòng.Theo cảnh sát, ông Abinal cho biết trước đó đã nhiều lần bị đe dọa tính mạng. Cảnh sát trưởng Manila đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy vụ việc do một tổ chức khủng bố, trong nước hoặc nước ngoài, tiến hành.Vụ tấn công xảy ra khi một đối tượng giả danh là người giao hàng đưa một gói đồ bên trong chứa thuốc nổ cho trợ lý của ông Abinal. Gói hàng này đã phát nổ ngay sau đó, khiến cả 2 người này thiệt mạng. Vụ tấn công cũng khiến 6 người khác bị thương.Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã thừa nhận tiến hành vụ việc trên.Đây là vụ nổ thứ 2 trong khu vực chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó vào ngày 29/4, một vụ nổ khác cũng xảy ra tại Manila, đúng dịp Philippines tổ chức hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khiến 14 người bị thương. IS cũng thừa nhận gây ra vụ này nhưng cảnh sát Philippines khẳng định đây không phải là vụ khủng bố và không liên quan đến hội nghị cấp cao trên./.