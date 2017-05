Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

​Scmp.com đưa tin, theo một cuộc khảo sát mới đây của Viện Iseas–Yusof Ishak của Singapore, uy tín của Mỹ đang bị hủy hoại khi chính quyền mới ở Washington thiếu cam kết với các đồng minh châu Á, qua đó mở cửa cho Trung Quốc lấp đầy khoảng trống chiến lược ở Đông Nam Á.Trong số 318 người dân Đông Nam Á tham gia khảo sát, có hơn một nửa cho rằng Mỹ đã mất vị thế chiến lược vào tay Trung Quốc kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, và Trung Quốc đã trở thành quốc gia có ảnh hưởng nhất trong khu vực.Hơn 70% số người tham gia khảo sát cho rằng danh tiếng của Mỹ dưới thời ông Trump đã xấu đi hoặc xấu đi nghiêm trọng.Cũng theo khảo sát, nhiều người vẫn cho rằng cam kết của Mỹ là điều quan trọng đối với an ninh khu vực, khi có 68% người đồng ý Washington nên tiếp tục duy trì tự do hàng hải ở các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.Tuy nhiên, chỉ 3% cho rằng Mỹ là nước có ảnh hưởng nhất trong khu vực ở hiện tại hoặc 10 năm tới.Gần 75% cho biết Trung Quốc đang là cường quốc thống trị Đông Nam Á và ảnh hưởng của Bắc Kinh sẽ gia tăng trong thập kỷ tới.Các nhà quan sát ngoại giao nhận định kết quả cuộc khảo sát này phản ánh niềm tin suy giảm và mối quan ngại lan rộng của các quốc gia Đông Nam Á láng giềng của Trung Quốc khi Mỹ dần dần rút khỏi khu vực và Bắc Kinh ngày càng gia tăng mức độ quyết liệt.Chuyên gia các vấn đề Đông nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Hứa Lập Bình cho rằng mặc dù Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhưng Bắc Kinh không nên đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình do phần lớn các nước ASEAN vẫn giữ hy vọng về sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề khu vực để cân bằng với Trung Quốc./.