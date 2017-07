(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khắc phục xong sự cố toàn bộ các đường dây trung áp để cung cấp điện đến toàn bộ các xã.Hiện còn 5 trạm phân phối chưa đóng điện vì chưa đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn nên 109 khách hàng vẫn đang bị ảnh hưởng.Dự kiến trong sáng nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ cấp điện đến số khách hàng còn lại này.Tại khu vực Thanh Hóa, hiện nay Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khắc phục xong sự cố của toàn bộ các đường dây trung áp và cung cấp điện trở lại cho hơn 130.000 khách hàng. Hiện Thanh Hóa vẫn còn 10/630 xã bị ảnh hưởng.Đối với khu vực Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục vận hành 81 đường dây trung áp, 3.419 trạm biến áp phân phối để cung cấp điện trở lại cho khoảng 800.000 khách hàng.Hiện Công ty Điện lực Nghệ An vẫn đang tập trung khắc phục sự cố, dọn dẹp cây cối gãy đổ và cột điện, đường dây hư hỏng để sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 2 trong thời gian sớm nhất.Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hiện nay các đường dây 110kV đã vận hành và đảm bảo truyền tải điện bình thường. Tất cả các phụ tải quan trọng như ​Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đài truyền hình, trạm bơm tiêu úng, bệnh viện, cơ sở cung cấp nước sạch... ở các địa phương đã được các Công ty Điện lực khắc phục xong và cấp điện trở lại.Các Công ty Điện lực Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng và phương tiện khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị./.