Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến 7 giờ ngày 18/7 đã làm 4 người chết (1 người tại Hà Giang là ông Lèo Văn Nhùng, 72 tuổi đi đặt ống lấy nước trong đêm bị lũ cuốn trôi; 1 người tại Nghệ An là chị Nguyễn Thị Mai, 48 tuổi bị xà mái tôn sập đè vào người; 2 thuyền viên tàu VTB26 bị lật chìm tại Nghệ An là anh Nguyễn Văn Lãm, 34 tuổi quê Hải Phòng và anh Lê Đắc Tài, 22 tuổi quê Thanh Hóa); 5 người mất tích (1 người tại Yên Bái là chị Hờ Thị Chi, 35 tuổi bị lũ cuốn khi đang trên đường đi làm và 4 người là thuyền viên tàu VTB26 bị lật chìm); 19 người bị thương (Quảng Bình).Có 54 nhà bị sập, đổ hoàn toàn (Yên Bái 1 nhà, Hòa Bình 7; Thanh Hóa 10 nhà, Nghệ An 35 nhà, Hà Tĩnh 1 nhà); 4.152 nhà bị tốc mái (Thanh Hóa 282 nhà; Nghệ An hơn 3.824 nhà; Hà Tĩnh 45 nhà; Quảng Bình 1 nhà); 26 nhà bị ngập nước (Thanh Hóa 6 nhà, Nghệ An 20 nhà); 31 nhà phải di dời (Yên Bái 21 nhà; Nghệ An 10 nhà)./.