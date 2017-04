Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 25/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại Quốc tế Trung Quốc tỉnh Chiết Giang (CCPIT Chiết Giang) tổ chức buổi tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc.Tại hội thảo, đại biểu hai bên đã giới thiệu tình hình hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sản phẩm đá, tre, thiết bị học tập thông minh, sản phẩm thiết kế, dây đeo chìa khóa, móc khóa, túi đựng máy tính…Ông Đỗ Kim Lang, Cục phó Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh với vai trò là đối tác lớn nhất trong các nước ASEAN của Trung Quốc, Chính phủ việt Nam cũng đã rất nỗ lực trong việc giữ ổn định tỷ giá, lãi suất cải thiện môi trường đầu tư, môi trường pháp lý kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài.Theo ông Lang, kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2016 gồm máy tính, linh kiện, rau củ quả, máy ảnh, máy quay phim, sơ sợi…Đặc biệt năm 2016, Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn cá tra và cá basa sang Trung Quốc.Ông Huang Xiao Hang, Phó Chủ tịch CCPIT Chiết Giang phát biểu, hơn 30 doanh nghiệp của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc có thiện chí muốn tiếp xúc với các doanh nghiệp của Việt Nam. Những sản phẩm thương mại tiêu dùng đã đi khắp thế giới như dệt may, da giày…CCPIT mong muốn mở rộng cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hai bên.Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký VCCI khẳng định rằng Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ truyền thống lâu đời, trong những năm qua quan hệ song phương giữa hai nước không ngừng phát triển, Trung Quốc 11 năm liền là đối tác thương mại lớn của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam.Bà Hằng dẫn chứng, theo thống kê của hải quan Việt Nam, năm 2016, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 71,9 tỷ USD và tăng 7,9% so với năm 2015.Tính đến hết tháng ​Ba vừa qua, Trung Quốc là đối tác đầu tư đứng thứ tám trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Năm, với 1.615 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11,1 tỷ USD.“Theo nhận định của CCPIT, Chiết Giang là tỉnh có nhiều doanh nghiệp đầu tư và có quan hệ thương mại với doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất so với các địa phương khác của Trung Quốc.Hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ giao lưu và kết nối thương mại hiệu quả,” Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh./.