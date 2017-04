Các sản phẩm Galaxy S8/S8 Plus đều được kiểm tra rất chặt chẽ trước khi xuất xưởng. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Toàn cảnh nhà máy Samsung Điện tử Thái Nguyên.



Những chiếc điện thoại cao cấp S8/S8 Plus đều trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng trước khi cho ra thị trường.

​Tại Samsung Điện tử Thái Nguyên có 62.000 công nhân làm việc.

Việc sản xuất Galaxy S8/S8 Plus tại nhà máy Samsung Điện tử Thái Nguyên được bắt đầu từ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba.

Kiểm tra sản phẩm.

Một trong hai nhà máy sản xuất “siêu phẩm” Galaxy S8/S8 Plus của tại Việt Nam là Samsung Điện tử Thái Nguyên (SEVT) đã “mở cửa” đón báo giới trong ngày 21/4.Rút kinh nghiệm từ sự cố Galaxy Note 7 hồi năm 2016, quy trình sản xuất Galaxy S8/S8 Plus được Samsung Việt Nam giám sát nghiêm ngặt hơn. Cụ thể, sau khi thiết bị được sản xuất và tinh chỉnh trên dây chuyền, sẽ được chạy thử nghiệm trong vòng 72 giờ. Sau đó, sản phẩm sẽ được kiểm tra lại trước khi đóng gói xuất xưởng.Với các sản phẩm trước đó, việc chạy thử nghiệm này thường được tiến hành trong vòng 2 tiếng.Bên cạnh đó, Samsung sẽ “bóc hộp” ngẫu nhiên sản phẩm để kiểm tra như độ chịu nước như phun nước vào 6 mặt hoặc ngâm điện thoại trong nước trong khoảng thời gian từ 30 phút tới 1 giờ cũng như nhiều chỉ tiêu khác…Tại nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên, báo giới cũng được chứng kiến rất nhiều khâu quan trọng của việc sản xuất điện thoại Galaxy S8/S8 Plus như quy trình bao phủ lớp ngoài màn hình bằng kỹ thuật chưng cất chân không để tránh lỗi bám dấu vân tay trên mặt kính; kiểm nghiệm độ bền của phím vật lý và màn hình hiển thị…Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện của Samsung Việt Nam cho biết quy trình sản xuất cũng như linh kiện sản phẩm cho thị trường Việt Nam và các thị trường khác như Mỹ, châu Âu hoàn toàn giống nhau. Có chăng là theo yêu cầu của từng thị trường, Samsung sẽ tinh chỉnh các thông số đo đạc…Một số hình ảnh bên trong nhà máy Samsung Điện tử Thái Nguyên do đơn vị này cung cấp: