An ninh ở Đức được tăng cường trước Năm mới. (Nguồn: AFP)

Sau vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz hôm 19/12 khiến 12 người chết và 56 người bị thương, nhà chức trách Đức đã quyết định tăng cường an ninh tại thủ đô Berlin cũng như nhiều thành phố khác trước thềm lễ đón năm mới 2017.Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong phạm vi bán kính khoảng một km tính từ cổng thành Brandenburg, hàng rào an ninh đã được lập ra từ hơn một tuần trước.Cảnh sát được trang bị súng máy đứng gác tại các điểm ra vào, cũng như đi tuần tại các con đường bên trong khu vực này.Người phát ngôn của cảnh sát Berlin cho biết điểm khác biệt trong lễ đón năm mới 2017 là các khối bê tông và các xe hạng nặng đã được triển khai tại lối vào bên trong các khu vực tổ chức lễ đón năm mới.Động thái này được cho là để đề phòng các vụ tấn công tương tự như vụ lao xe tải vào đám đông ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz vừa qua.Ngoài ra, Berlin còn huy động khoảng 1.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, tương đương với lực lượng của năm 2016, nhưng được trang bị thêm một số súng máy.Những người vào khu vực đón năm mới sẽ không được phép mang theo ba lô hay túi xách loại to. Những vật thể có thể gây nguy hiểm như các chai lọ thủy tinh cũng sẽ bị cấm mang vào khu vực này.Dự kiến sẽ có vài trăm nghìn người tham gia lễ đón năm mới trong đêm Giao thừa tại cổng thành Brandenburg./.