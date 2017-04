Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 29/4, ông Nguyễn Quốc Vượng, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng) cho biết, vào lúc 6 giờ 15 phút, sáng 29/4 nhân viên tuần đường Nguyễn Văn Hưởng, công nhân cung đường Cao Xá-đội đường Hải Dương (Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải) đã kịp thời phát hiện sự cố đường ray và dừng đoàn tàu chở hơn 1.100 hành khách.Cụ thể, vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Hưởng thực hiện nhiệm vụ tuần đường và phát hiện ray tại km47, Cầu 77 khu gian Cẩm Giàng Cao Xá có bị gãy, không đảm bảo an toàn. Lập tức, anh Hưởng báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời Phòng vệ theo quy trình...Nhận được tin báo, đoàn tàu HP1 tuyến Gia Lâm-Hải Phòng kéo theo 14 toa tàu với khoảng hơn 1100 hành khách đã kịp thời dừng lại ở ga Cẩm Giàng (Hải Dương).Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chỉ đạo công nhân khẩn trương tiến hành lên phương án sửa chữa, thay thế, huy động toàn bộ nhân lực để khắc phục sự cố và trả đường nhanh nhất có thể cho tàu HP1 và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.Với sự nỗ lực của các công nhân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành đường sắt, đúng 7 giờ 22 phút tàu HP1 với hơn 1.100 hành khách đã về đến ga Hải Dương an toàn./.