Cảnh sát Malaysia canh gác trước cửa Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. (Nguồn: theatlantic.com)

Cục nhập cư Malaysia cho biết đã có tổng cộng 296 lao động Triều Tiên ở lại quá hạn tại bang Sarawak ra trình diện cơ quan này.Cục trưởng Cục nhập cư Mustafar Ali ngày 18/4 cho hay trong số lao động nói trên có 113 người có giấy phép lao động đã hết hạn.Trên thực tế, số công nhân Triều Tiên hết hạn lao động do Cục nhập cư bang Sarawak quản lý là 117 người. Bốn người chưa ra trình diện do các nguyên nhân khác nhau sẽ sớm được Cục nhập cư Sarawak chuyển đến Cục nhập cư Malaysia. Số còn lại, 183 người nhập cảnh với thẻ cư trú ngắn hạn cũng đã hết hạn ở lại.Trước đó, Cục nhập cư Malaysia thông báo các chủ lao động của các công nhân Triều Tiên đã hết hạn làm việc có một tuần (kể từ ngày 11/4) để đưa nhân viên của mình đến trình diện.Theo ông Mustafar, một số lao động Triều Tiên trong số 296 người nói trên đã được đưa về nước trong những ngày qua. Số còn lại sẽ được hồi hương theo từng đợt trong thời gian tới. Những người này phải nộp phạt 300 ringgit (khoảng 69 USD) do ở lại quá hạn và 100 ringgit để mua vé máy bay về nước./.