Người dân mua thịt lợn tại cửa hàng bình ổn giá, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng Bảy chăn nuôi lợn có tín hiệu khả quan do giá thịt lợn đang tăng nhanh. Các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn quy mô lớn đã bắt đầu tái đàn nhưng số lượng hạn chế, còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì ít hoặc không tái đàn.Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lý giải, giá lợn tăng mạnh ngoài yếu tố Trung Quốc nhập hàng trở lại, còn do trong giai đoạn vừa qua, số lợn đến kỳ xuất chuồng được bán đồng loạt một lúc nên lứa lợn kế tiếp chưa kịp lớn. Ước tính tổng số lợn cả nước tháng Bảy giảm khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016.Tại Đồng Nai, trong tháng Bảy giá lợn hơi tăng từ 22.000 đồng/kg lên 42.000 đồng/kg vào. Tại Vĩnh Long, Bạc Liêu, giá lợn hơi đã tăng 16.000–18.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng, với mức giá hiện tại dao động từ 38.000–41.000 đồng/kg.Tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, giá lợn hơi sau khi tăng khoảng 18.000 đồng/kg, đã có lúc tăng lên mức hơn 40.000 đồng/kg, mặc dù cũng có thời điểm giảm xuống mức 30.000-35.000 đồng/kg.Bên cạnh đó, giá lợn hậu bị và lợn con giống cũng tăng cao. Tại Đồng Nai, lợn hậu bị do công ty cung cấp cũng đã tăng từ 5,5 triệu đồng/con, lên hơn 7 triệu đồng/con. Tại Bến Tre, lợn con (trọng lượng 15-20kg), hiện đang có mức giá là 1-1,2 triệu đồng/con.Đặc biệt, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho hay, giá lợn tăng cũng đã đẩy giá thu mua gia cầm tại một số tỉnh phía Nam cũng đã nhích lên 2.000 – 4.000 đồng/kg so với đầu tháng và hiện dao động ở mức giá là 23.000 – 25.000 đồng/kg; gà lông màu có giá dao động từ 24.000 – 26.500 đồng/kg.Lý do được cho là nguồn cung các sản phẩm thịt lợn không dồi dào dư thừa như trước nên sức tiêu thụ các sản phẩm gia cầm có chiều hướng gia tăng hơn.Mặt khác, giá trứng gà cũng đang có xu hướng tăng trở lại so với những tháng đầu năm 2017. Theo ước tính của Tổng Cục Thống kê, tổng số gia cầm của cả nước tháng Bảy tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016./.