Các thỏi vàng được trưng bày tại cửa hàng kim hoàn Ginza Tanaka ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá vàng châu Á đi lên phiên thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch chiều ngày 12/5 do tình hình chính trị bất ổn tại Mỹ theo sau vụ sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey, qua đó gây sức ép lên đồng USD và thị trường chứng khoán.Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), lúc 14 giờ 07 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.227,33 USD mỗi ounce, nối dài mức tăng 0,5% trong phiên trước đó.Kim loại quý này đã có lúc chạm mức “đáy” của 8 tuần là 1.213,81 USD mỗi ounce hôm 9/5.Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/5 đã vấp phải phản ứng từ chính các nghị sỹ Cộng hòa khi gọi Giám đốc FBI bị sa thải Comey là một kẻ phô trương.Chuyên gia phân tích Barnabas Gan của OCBC nói rằng bất cứ vấn đề gì mà Tổng thống Trump lên tiếng đều tác động đến thị trường và có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong ngắn hạn.Tuy nhiên, sang đến nửa cuối năm 2017, tình hình sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD và yếu tố lãi suất.Nhiều khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm hai lần trong năm 2017 và điều này gây bất lợi cho vàng.Ngoài ra, thị trường lao động ngày càng thắt chặt và lạm phát tăng lên trong tháng Tư cũng là những yếu tố thúc đẩy Fed nâng lãi suất trong tháng Sáu tới.Trong khi đó, đồng USD được giao dịch dưới mức “đỉnh” của 8 tuần so với đồng yen hôm 12/5. Cụ thể, 1 USD đổi 113,74 yen so với mức 113,84 yen mỗi USD trước đó.Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao thuộc hãng Reuters nhận định: giá vàng giao ngay có thể giảm xuống 1.209 USD mỗi ounce do xu hướng đi xuống từ mức cao 1.295,42 USD mỗi ounce hôm 17/4 vẫn diễn ra đều đặn./.