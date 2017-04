Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ chuyển đổi tổ chức vùng trời khu vực kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất vào 7 giờ sáng nay (27/4) nhằm tối ưu, chủ động biết trước thứ tự tiếp cận hạ cánh, tăng năng lực điều hành bay, giải quyết ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất.Theo đó, vùng trời kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất được phân chia thành 2 phân khu gồm phân khu kiểm soát tàu bay đến và phân khu kiểm soát tiếp cận.Phân khu kiểm soát tàu bay đến có chức năng hợp nhất các tàu bay đến trong giai đoạn cuối của quá trình tiếp cận vào hạ cánh, đảm bảo thứ tự và độ giãn cách tối ưu, tăng cường hệ số an toàn và hiệu quả hơn trước khi chuyển giao tàu bay cho đài kiểm soát tại sân Tân Sơn Nhất.Phân khu kiểm soát tiếp cận có chức năng điều hành giai đoạn đầu của các tàu bay đến, các tàu bay đi và các tàu bay khác hoạt động trong khu vực trách nhiệm như đảm bảo phân cách an toàn giữa tàu bay đến (giai đoạn đến đầu tiên) và tàu bay đi; hỗ trợ thiết lập sơ bộ thứ tự hạ cánh cho các tàu bay đến; xác định giờ dự kiến hạ cánh của các tàu bay theo thứ tự; giảm tình trạng quá tải cục bộ trong vùng trời kiểm soát Tân Sơn Nhất.Việc phân chia phân khu vùng trời kiểm soát tiếp cận theo đánh giá của lãnh đạo VATM sẽ giúp cho các tàu bay có được quỹ đạo hoạt động tối ưu, chủ động biết trước thứ tự tiếp cận hạ cánh, tăng năng lực điều hành bay, góp phần giải quyết tắc nghẽn và tăng cường đảm bảo an toàn trên bầu trời Tân Sơn Nhất.“Ngoài ra, việc này còn góp phần giảm cường độ làm việc của các kiểm soát viên không lưu, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường và tăng hiệu quả kinh tế,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh./.