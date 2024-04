Gia Lai: Hai ôtô khách va chạm, một người tử vong và 16 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Gia Lai)

Vào khoảng 3 giờ ngày 30/4, tại ngã tư đường tránh Hồ Chí Minh giao với Quốc lộ 25, thị trấn Chư Sê (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách làm một người tử vong tại chỗ, 16 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-294.89 của nhà xe Cô Hai, chạy tuyến Hà Nội-Krông Pa, do tài xế Nguyễn Công Dân điều khiển đã va chạm mạnh với xe khách biển kiểm soát 47B-020.26 của nhà xe Quốc Cường do tài xế Đinh Văn Hùng điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng-Đắk Lắk.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng. Tại hiện trường la liệt các mảnh vỡ của xe; một cột đèn tín hiệu giao thông và dải phân cách bị húc văng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Xe khách Quốc Cường mất lái lao vào rẫy của người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe và chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, 16 người bị thương đang được điều trị tích cực, trong đó có nhiều trường hợp bị đa chấn thương. Nạn nhân tử vong tại chỗ đã được xác định danh tính.

Ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai “báo động đỏ,” huy động đội ngũ y bác sỹ giàu kinh nghiệm để tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân.

Các y bác sỹ có chuyên môn cao thực hiện phân loại bệnh nhân ngay tại hiện trường và tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiếp nhận, khám sàng lọc và điều trị cho nạn nhân.

Hiện đang có 2 trường hợp chấn thương sọ não đã được ưu tiên cấp cứu và chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đang triển khai lực lượng điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.