Va chạm giao thông gây ùn tắc giao thông gần chân cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, sáng 30/4. (Ảnh : Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 30/4, ùn tắc giao thông kéo dài đã xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Hà Nội. Nguyên nhân là do người dân đổ ra đường tham dự các chương trình chào mừng kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Ngày 1/5 cũng đã xảy ra 2 vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Tiền Giang do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến.Trong ngày 1/5, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được 25 cuộc gọi và tin nhắn của người dân, phản ánh về việc tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.Nhận định ngày 2/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại sẽ gia tăng đột biến trở lại, nguy cơ về việc xe khách nhồi nhét hành khách, chở quá số ghế, vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính ở các đô thị lớn rất cao.Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 503/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ đồng thời, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại đường dây nóng.Tại các trạm thu phí giao thông, cần có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, trong trường hợp có hiện tượng ùn tắc kéo dài tại khu vực trạm thu phí, cần ngừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại.Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra tình trạng giao thông tại các trạm thu phí và xử phạt nghiêm theo Nghị định 46 nếu có tình trạng ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí. Huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng đến các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kịp thời điều tiết giao thông thông suốt khi có sự cố xảy ra.Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh huyện, xã về nguy cơ tai nạn giao thông khi lái xe trong tình trạng đã uống rượu, bia; hậu quả không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; yêu cầu nhân dân thực hiện “Đã uống rượu bia-không lái xe,” “Đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy;” “Không nghe điện thoại di động khi lái xe”./.