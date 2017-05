Ông Hong Joon-pyo thuộc đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, người về thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc vừa qua, ông Hong Joon-pyo thuộc đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ ngày 12/5 tuyên bố sẽ kiềm chế “chặt chẽ” chính phủ mới thành lập của Tổng thống Moon Jae-in theo đường lối tự do.Ông Hong được dẫn lời phát biểu với báo giới: “Do chúng tôi đã trải qua vai trò của một đảng đối lập trong 10 năm (thời kỳ của 2 chính phủ theo đường lối tự do trong giai đoạn 1998-2008), chúng tôi sẽ kiềm chế chặt chẽ chính phủ này bằng cách tạo lập một đảng đối lập chính mạnh mẽ. Với việc đoàn kết các lực lượng bảo thủ, tôi sẽ không để đất nước này bị những thế lực cánh tả thống trị.”Ngoài ra, ông Hong cũng khuyến khích các nghị sỹ của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ “trở lại” với đảng của ông.Những phát biểu trên được ông Hong đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon đang tìm cách tăng cường hợp tác với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.Nhiều nhà phân tích cho rằng những phát biểu này nêu ra triển vọng về mối quan hệ không mấy thuận lợi giữa các phe cầm quyền và bảo thủ./.