Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo DongA.com ngày 4/5 dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế hiện thực hóa môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như phi hạt nhân hóa Triều Tiên.Đồng thời, ​nước này cũng đảm bảo an ninh của đất nước và người dân trước các hành động khiêu khích về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Tuyên bố trên được ông Hwang phát biểu trong cuộc gặp với 15 đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, diễn ra tại thủ đô Seoul chiều cùng ngày.Tại cuộc gặp này, ông Hwang nhấn mạnh: "Vấn đề nhân quyền, hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên không chỉ là vấn đề của bán đảo và khu vực Đông Bắc Á, mà còn là vấn đề liên quan tới an ninh và hòa bình thế giới."Cũng trong cuộc gặp trên, ông Hwang đã đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc liên tiếp ra các nghị quyết về các biện pháp trừng phạt cũng như những tuyên bố chung lên án Triều Tiên kể từ sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ nhất (hồi năm 2006) cũng như 4 vụ thử hạt nhân sau đó.Thủ tướng Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn tới 15 đại sứ các nước Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại Hàn Quốc vì sự ủng hộ tích cực đối với những nỗ lực của Seoul trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự ủng hộ của họ trong thời gian tới./.