Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/2 đã mạnh mẽ lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày, đồng thời gọi đây là vụ vi phạm “rõ ràng và trắng trợn” các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố của bộ trên được trích dẫn có đoạn viết: “Phóng tên lửa không chỉ vi phạm rõ ràng và trắng trợn các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế. Điều này cho thấy bản chất phi lý của chế độ Kim Jong-Un vẫn luôn ám ảnh cuồng loạn về việc phát triển hạt nhân và tên lửa.”Bộ trên nói rằng các hành động khiêu khích được lặp lại nhiều lần của Bình Nhưỡng sẽ tăng cường quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Seoul sẽ nỗ lực kiềm chế các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên dựa trên sự liên minh an ninh với Mỹ, đặc biệt là thông qua khả năng răn đe mở rộng.Cùng ngày, các đảng chính trị thuộc cả phe cầm quyền và đối lập ở Hàn Quốc đã đồng loạt lên tiếng phê phán vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, gọi đây là một hành động khiêu khích “liều lĩnh.”Người phát ngôn Ki Dong-min của đảng Dân chủ đối lập được dẫn lời tuyên bố: “Vụ phóng tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên là một hành động ngu xuẩn đi ngược lại các nỗ lực vì hòa bình, hòa hợp và hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên. Miền Bắc cần phải ghi nhớ rằng bất kỳ việc sử dụng vũ lực hay đe dọa khiêu khích nào cũng không thể được biện minh cho dù bằng bất cứ lý do nào.”Trong khi đó, người phát ngôn Kim Myung-yeon của đảng Saenuri cầm quyền cảnh báo rằng hành động trên của Triều Tiên sẽ chỉ dẫn đến những biện pháp trừng phạt mới.Quan chức này được dẫn lời nhấn mạnh: “Đây là một hành động khiêu khích bất ngờ đe dọa sự an toàn của người dân Hàn Quốc và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng để giáng trả mạnh mẽ hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.”Tại cuộc họp kéo dài 50 phút của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan-gin cho biết Seoul đã quyết định sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ động thái trên của Triều Tiên.Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng ngày 12/2 đã đạt tới độ cao khoảng 550km so với mặt biển, và dường như là loại tên lửa tầm trung Rodong hoặc một loại tên lửa mới khác.Phía Hàn Quốc khẳng định tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 500km và rơi xuống vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên./.