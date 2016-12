Tập đoàn điện tử Toshiba của Nhật Bản cho biết hiện họ có thể lỗ vài tỷ USD do sự sụt giảm giá trị tài sản của CB&I Stone & Webster Inc., công ty xây dựng nhà máy điện hạt nhân mà công ty điện hạt nhân Westinghouse của Toshiba đã mua của hãng cơ khí của Mỹ là Chicago Bridge & Iron Co. N.V. vào tháng 12/2015 với giá 229 triệu USD.Toshiba cho biết đang nghiên cứu khả năng tăng vốn nếu số lỗ trên gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tập đoàn và sẽ cần sự hỗ trợ từ các ngân hàng lớn.Tính đến cuối tháng 9/2016, vốn cổ phần của Toshiba là 363,2 tỷ yen (3,3 tỷ USD).Trong tài khóa 2015, Toshiba lỗ ròng 460 tỷ yen do việc tiến hành tái cơ cấu sâu rộng sau vụ bê bối khai khống lợi nhuận trong nhiều năm. Trong tháng trước, hãng đã điều chỉnh tăng dự kiến mức lợi nhuận ròng của tài khóa 2016 từ 100 tỷ yen lên 145 tỷ yen, trên doanh thu 5.400 tỷ yen, nhờ chip được tiêu thụ tốt.Trong nỗ lực tái cơ cấu, Toshiba tập trung vào mảng sản xuất chất bán dẫn và năng lượng hạt nhân, nhưng những khó khăn trong việc giành được các đơn hàng cho các nhà máy điện mới có thể buộc hãng phải thực hiện các biện pháp như bơm vốn.Khoản lỗ liên quan đến sự giảm giá trị tài sản trong hoạt động kinh doanh năng lượng hạt nhân tại Mỹ của Toshiba trong tài khóa 2015 là 250 tỷ yen.Giá cổ phiếu của Toshiba giảm gần 11,62%, xuống 391,6 yen khi chốt phiên 27/12, sau khi giảm tới 16,3%, do có tin hãng này có thể lỗ 500 tỷ yen liên quan đến mảng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.Trong phiên sáng 28/12 giá cổ phiếu của Toshiba giảm thêm 20,42%, mức giảm lớn nhất được phép trong một phiên giao dịch, xuống 311,60 yen./.