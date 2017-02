Dưới đây là những gì chúng ta đang mong đợi với iPhone 8:



-Một màn hình OLED 5,8-inch.

-Sạc không dây.

-Các cạnh bo làm bằng "thép không gỉ" và mặt sau làm bằng thủy tinh.

-Nút home và cảm biến vân tay cảm được xây dựng bên trong và ẩn dưới màn hình tràn đầy mặt trước và hai cạnh.

-Một máy ảnh ống kính kép, giống như trên iPhone 7 Plus.

-Công nghệ cảm ứng 3D Touch mới cho phép mang tới "một số hình thức nhận diện khuôn mặt/cử chỉ." Một -Ra mắt vào mùa Thu - có khả năng trong tháng 9, như thường lệ.

Theo dự báo mới của nhà phân tích hãng KGI Securities Ming-Chi Kuo, cả ba phiên bản iPhone dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm nay sẽ có sạc không dây,Apple dự kiến ​​sẽ phát hành ba iPhone mới vào mùa Thu tới - một phiên bản cao cấp với màn hình tốt hơn sử dụng công nghệ "OLED," và hai phiên bản cải tiến có thiết kế giống nhiều hơn với hai mẫu iPhone 7 và iPhone 7 Plus hiện tại.Tất cả ba phiên bản iPhone sắp tới sẽ có vỏ thủy tinh và sạc không dây, theo lưu ý của Kuo, được Business Insider trích dẫn.Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, việc áp dụng sạc không dây có thể khiến iPhone mới bị quá nhiệt nhiều hơn so với các mẫu điện thoại cũ. Vỏ kính và sạc không dây "không có lợi cho hoạt động của hệ thống tản nhiệt," ông Kuo nói.Ông Kuo lưu ý rằng phiên bản điện thoại iPhone cao cấp nhất sẽ gặp vấn đề quá nhiệt nhiều hơn hai phiên bản còn lại. Apple có thể có thêm một tấm than chì cách nhiệt để ngăn chặn các linh kiện bên trong bị hỏng hóc. Tấm than chì đó và những thay đổi công nghệ khác, có thể tăng giá thành sản xuất và thành phẩm iPhone 8. Apple cũng được cho là phải trả thêm chi phí cho module cảm ứng 3D Touch trên màn hình OLED iPhone mới."Chúng tôi tin rằng iPhone màn hình OLED sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng với cảm ứng 3D tốt hơn trên mặt sau điện thoại thiết kế mới," ông Kuo viết.Chi phí cho việc cắt giảm các phần bo cạnh điện thoại cũng có thể là một lý do tại sao có tin đồn rằng giá của phiên bản iPhone OLED có giá hơn 1.000 USD, theo một báo cáo gần đây.