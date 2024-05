Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu người phát ngôn AI

Victoria Shi. (Nguồn: frontnews.eu)

Ngày 1/5, Ukraine đã ra mắt một nữ phát ngôn viên do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, người sẽ thay mặt Bộ Ngoại giao nước này đưa ra tuyên bố chính thức.

Trong bài thuyết trình trên mạng xã hội, người phát ngôn mặc bộ vest tối màu tự giới thiệu mình là Victoria Shi - một "người kỹ thuật số."

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đây sẽ là "lần đầu tiên trong lịch sử" họ sử dụng một người phát ngôn kỹ thuật số để đọc các tuyên bố của mình.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nhấn mạnh người phát ngôn mới bằng AI là một "bước nhảy vọt về công nghệ mà chưa có cơ quan ngoại giao nào trên thế giới thực hiện."

Theo ông, lý do chính để tạo ra nữ phát ngôn viên AI là "tiết kiệm thời gian và nguồn lực" cho các nhà ngoại giao.

Cơ quan báo chí của bộ trên cũng nhấn mạnh rằng những tuyên bố do Shi đưa ra không phải do AI tạo ra mà "do con người viết và được thẩm định. AI chỉ giúp tạo ra phần hình ảnh.”

Shi là sản phẩm của nhóm công nghệ thông tin có tên The Game Changers. Ngoại hình và giọng nói của Shi được mô phỏng theo người thật là nữ ca sỹ Rosalie Nombre từng tham gia chương trình thực tế The Bachelor phiên bản Ukraine.

Cô có 54.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng Shi và Nombre "là hai người khác nhau" và chỉ có nhân vật AI đưa ra tuyên bố chính thức.

Để tránh nhầm lẫn, những tuyên bố này đều sẽ được kèm theo mã QR liên kết tới các văn bản chính thức trên trang web của bộ./.

