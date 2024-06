Hiệp hội nước Hàn Quốc đem nhiều giải pháp hiện đại tới ENTECH HANOI 2024

Nhân dịp Triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng-Môi trường Hà Nội 2024 (ENTECH HANOI 2024), các doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp nước Hàn Quốc (Korea Water Cluster) đã giới thiệu tới các đại biểu, khách tham quan nhiều giải pháp, sản phẩm hiện đại về đo lường, xử lý nước thải, lọc và tái sử dụng nước.

Cụ thể, các công ty tham gia vào lĩnh vực xử lý chất lượng nước có mặt tại triển lãm bao gồm: Ark, Perfect, Wekotec, Daehan Water, Coogy, Samjin Valve và Wintec Globis.

Trong đó, Ark là một nhà sản xuất từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất và cung cấp các loại máy ép phân loại bùn, thiết bị và nguồn cung cho xử lý nước thải. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm, ARK đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2011 và phân phối tới nhiều khách hàng tại một số tỉnh thành.

Tại triển lãm lần này, Ark giới thiệu sản phẩm máy ép bùn ly tâm. Đây là thiết bị tách nước bùn được đơn vị nghiên cứu, chế tạo tại Việt Nam với kích thước nhỏ gọn, nhưng vẫn hoạt động bền bỉ, hiệu quả và hiện đại bậc nhất.

Perfect là công ty cung cấp các sản phẩm đường ống thoát nước mưa và nước thải với hiệu suất chịu áp lực cao, có khả năng chống chịu tốt; cùng với hố ga chất liệu PE chống ăn mòn và loạt phụ kiện khác nhau. Các sản phẩm của Pefect được sử dụng rộng rãi qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư xã hội, và được công nhận là thân thiện với môi trường nhờ áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến.

Sản phẩm chủ lực mà công ty giới thiệu tại ENTECH 2024 là ống nước PVC-HIVP chống chịu va đập cao, có thể chống các rung chấn mạnh như động đất cũng như tuổi thọ lâu dài đảm bảo cho nguồn nước sạch và an toàn cho người sử dụng.

Wekotec là một công ty mới được thành lập vào 2015 bởi các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ giám sát chất lượng nước tại Hàn Quốc. Đơn vị này mang đến triển lãm hệ thống giám sát chất lượng nước toàn diện cho phép giám sát nhiều thông số chất lượng nước bằng một hệ thống tích hợp đầy đủ, dễ sử dụng và tiết kiệm.

85 doanh nghiệp Hàn Quốc trình diễn công nghệ hiện đại tại ENTECH Các gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc tại ENTECH 2024 thu hút sự quan tâm của khách tham quan với các công nghệ tiết kiệm năng lượng, môi trường... phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thành lập vào năm 2001, Daehan Water (DH Water) trở thành một trong những công ty lớn tại Hàn Quốc chuyên về các hệ thống xử lý nước, khử mặn nước biển và hệ thống lọc siêu tinh khiết. Công ty cũng trình làng thiết bị của mình tại triển lãm là hệ thống thẩm thấu ngược (RO). Thiết bị này có thể loại bỏ muối khỏi nước biển, thiết kế linh hoạt có thể dễ dàng sử dụng ở nơi thiếu cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, hệ thống có thể điều chỉnh linh hoạt công suất từ 500-5.000 tấn/ngày tuỳ nhu cầu sử dụng.

Coogy là công ty chuyên cung cấp dịch vụ, sản phẩm về chẩn đoán siêu âm các sản phẩm công nghiệp. Công ty nhờ áp dụng công nghệ hiện đại với giải pháp chẩn đoán ba chiều giúp phát hiện sớm các nguy cơ có thể xảy ra lỗi rò rỉ các đường ống, bể nước từ bên trong lẫn bên ngoài, từ đó báo cáo dữ liệu để bảo trì và ngăn ngừa rủi ro. Sản phẩm mà Coogy mang đến giới thiệu tại ENTECH là thiết bị kiểm tra siêu âm không phá huỷ C-Scan, sử dụng công nghệ phần cứng và phần mềm hiện đại để quét siêu âm, chẩn đoán an toàn tự động các cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Kể từ khi thành lập vào năm 1991, Samjin đã không ngừng phát triển và hiện đang đi tiên phong trong ngành công nghiệp van cấp và thoát nước tại Hàn Quốc. Tại triển lãm lần này, công ty giới thiệu tới người xem hệ thống van khóa nước và hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tối tân và hiện đại.

Wintec Glovis là công ty chuyên kinh doanh dịch vụ sử dụng công nghệ tái sinh tham hoạt tính bằng hơi nước quá nhiệt. Thông qua giải pháp tái sinh than hoạt tính nhanh chóng, kinh tế và an toàn, công ty đang đóng góp vào việc tái sử dụng than hoạt tính giúp làm sạch nguồn nước và giảm tải không khí ô nhiễm.

Sau khi tham quan loạt gian hàng của các công ty đến từ xứ sở Kim chi, đại biểu, khách tham quan cũng bày tỏ sự thích thú với những sản phẩm tân tiến, áp dụng công nghệ hiện đại. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam được tiếp cận các giải pháp công nghệ có hàm lượng chất xám cao và công nghệ sạch trong lĩnh vực năng lượng, kết nối với các công nghệ tiên tiến trên thế giới./.