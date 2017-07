Người dân Rome thiếu nước sinh hoạt. (Nguồn: romatoday.it)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin ngày 26/7 cảnh báo việc chính quyền vùng Lazio có kế hoạch hạn chế sử dụng nước sinh hoạt ở thủ đô Rome có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân.Phát biểu trên được đưa ra sau khi chính quyền vùng Lazio, nơi có thủ đô Rome, thông báo sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt mà nguyên nhân là do nạn hạn hán kéo dài trong thời gian qua.Các biện pháp này sẽ kéo theo việc nguồn nước sinh hoạt tại nhiều khu vực ở thủ đô Rome bị cắt luân phiên 8 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 28/7.Bộ trưởng Lorenzin cho rằng việc cắt nước sinh hoạt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tiêu chuẩn vệ sinh tại những cơ quan, công sở, khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng ở thủ đô.Và điều quan trọng nhất là nó có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng đối với việc cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân.Việc chính quyền vùng Lazio lên kế hoạch hạn chế cung cấp nước sinh hoạt diễn ra sau khi các quan chức vùng thông báo ngừng lấy nước từ Hồ Bracciano, cách Rome khoảng 40 km, do mực nước tại đây đã giảm xuống mức đáng báo động.Acea, công ty cung cấp nước sinh hoạt ở Rome, đã chỉ trích quyết định ngừng lấy nước ở Hồ Bracciano và cho rằng điều này là không cần thiết.Theo Acea, quyết định ngừng lấy nước ở Hồ Bracciano khiến họ phải tiến hành cắt nước sinh hoạt luân phiên đối với người dân. Acea và chính quyền vùng Lazio ngày 26/7 đã họp khẩn cấp nhưng vẫn chưa tìm ra cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng về nước sinh hoạt. Các cuộc thảo luận giữa hai bên dự kiến sẽ vẫn được tiếp tục nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.Tình trạng hạn hán trên diện rộng ở Italy từ đầu năm đến nay đã khiến nước này bị mất đi một lượng nước khoảng 20 tỷ mét khối - tương đương với lượng nước ở Hồ Como (thuộc Vùng Lombardy) có diện tích 146 km2. Lượng mưa trong khoảng thời gian này ở Italy cũng thấp hơn 33% so với mọi năm.Hiện có 10 vùng ở Italy đã đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán./.