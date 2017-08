CÁC HẠNG MỤC ​- ĐỐI TƯỢNG ​- TIÊU CHÍ



A- Kiến trúc sư của Năm (Architect of the Year): bình chọn hai năm một lần dành cho một kiến trúc sư Việt Nam (năm chẵn) và một văn phòng kiến trúc có pháp nhân tại Việt Nam (năm lẻ / từ 2017). Tiêu chí dành cho văn phòng kiến trúc:

• Triết lý: Thiết kế các công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc cao, triết lý thiết kế rõ ràng, đáp ứng xu hướng của thời đại, phát triển bền vững.

• Thực hành: Tổ chức quá trình thiết kế và xây dựng các công trình một cách chuyên nghiệp, chất lượng cao, được xã hội và khách hàng đánh giá cao.

• Văn hóa: Giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và ở mỗi con người.



B- Công trình của Năm (Building of the Year): dành cho một công trình kiến trúc hoàn thành xây dựng trong năm 2016 và 2017 tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí:

• Thẩm mỹ: có giá trị nghệ thuật kiến trúc cao;

• Sáng tạo: độc đáo, có xu hướng mới;

• Bền vững: công nghệ và giải pháp xây dựng bền vững với môi trường, xã hội.



C- Nhà thầu của Năm (Contractor of the Year): dành cho một nhà thầu xây dựng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí:

• Năng lực: kỹ thuật, chất lượng, giá cả;

• Chuyên nghiệp: đảm bảo tiến độ, an toàn lao động;

• Uy tín: được các đối tác đánh giá cao.



D- Chủ đầu tư của Năm (Developer of the Year): dành cho một doanh nghiệp hoặc cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí:

• Hiệu quả: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tốt nhất ra thị trường, đạt lợi nhuận tốt;

• Sức mạnh: nguồn lực tài chính vững chắc;

• Nhân văn: phát triển các dự án bất động sản mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, xã hội.



E- Hãng kỹ thuật của Năm (Engineering of the Year): dành cho một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí:

• Kỹ thuật: giải pháp công nghệ-kỹ thuật mới, sáng tạo;

• Dịch vụ: chuyên nghiệp, trách nhiệm;

• Quản lý: chất lượng sản phẩm, nguồn lực tốt, bền vững.



F- Dự án tương lai của Năm (Future Project of the Year): dành cho một dự án (đồ án) tại Việt Nam chưa (và có thể không được) thực hiện, đáp ứng các tiêu chí:

• Tiến bộ: đề xuất công nghệ - giải pháp mới;

• Đổi mới: tư duy thiết kế và phương pháp xây dựng;

• Tầm nhìn: khả năng tạo xu thế trong tương lai.



G- Xây dựng Xanh của Năm (Green Build of the Year): dành cho một giải pháp thiết kế hoặc công nghệ, kỹ thuật hiệu quả năng lượng cho công trình tại Việt Nam, với các tiêu chí:

• Xanh: hiệu quả năng lượng - tài nguyên, thân thiện môi trường;

• Tiết kiệm: chi phí hợp lý;

• Ứng dụng: khả năng ứng dụng cao.



# Lưu ý: Các kiến trúc sư và công trình đã từng đoạt giải thì không đề cử lại.