Bắc Giang: Phát hiện hơn 11 nghìn sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải có chứa 11.397 đơn vị sản phẩm là các loại thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ trên 11.390 sản phẩm là các loại thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 9/5, Đội Quản lý Thị trường số 1 phối hợp Công an huyện Yên Dũng, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám kho hàng của hộ kinh doanh do ông Nguyễn Văn Hải làm đại diện, có địa chỉ tại Khu dân cư Lạc Phú, tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải có chứa 11.397 đơn vị sản phẩm là các loại thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ như xúc xích, kẹo, bim bim, thạch, bánh ruốc... trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Ông Hải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nói trên.

Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục thẩm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

