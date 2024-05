Bộ Giao thông thông qua chủ trương cho Cảng Cái Mép tiếp nhận siêu tàu container

Theo Bộ Giao thông Vận tải, cảng container quốc tế Cái Mép do Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư sẽ được tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải.

Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Giao thông Vận tải đã thông qua chủ trương cho Cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) do Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải.

Cảng container quốc tế Cái Mép nằm tại khu bến Cái Mép, cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu. Cảng có độ sâu trước bến tối thiểu -16.5m với 600 m cầu bến và diện tích 48 ha; và công suất đạt hơn 1,1 triệu Teu.

Về trang thiết bị, cảng có 6 cẩu bờ kích thước Super Post-Panamax (22+1 hàng container), thiết bị gắp dỡ container rỗng, thiết bị gắp dỡ container nặng, xe rơmooc chuyên dụng, 15 cẩu khung (RTG)...

Trước đó, Cảng container quốc tế Cái Mép đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép thử nghiệm và gia hạn thử nghiệm tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT từ năm 2020 và được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải 214.121 DWT giảm tải rời Cảng container quốc tế Cái Mép trên sông Cái Mép-Thị Vải.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải cho phép cảng thử nghiệm đón tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải vào, rời cảng.

Về chủ trương cho Cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) chính thức tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư xây dựng triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 58/2017 của Chính phủ, các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải và các quy định có liên quan của pháp luật.

Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải đến chính thức vào, rời cảng CMIT, cũng như chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chỉ cấp phép cho tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT chở không đầy tải (giảm tải) vào, rời bến cảng khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ cho phép bến cảng CMIT tiếp nhận tàu trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải khi đảm bảo các điều kiện phù hợp về luồng hàng hải hiện hữu, điều kiện tự nhiên, điều kiện khai thác và các nội dung khác liên quan để đảm bảo an toàn kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường./.

Về phía chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Cái Mép có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung của Cục Quản lý đầu tư xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tiếp nhận tàu vào bến cảng.

Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận tàu vào bến cảng nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng tại khu vực liên quan đến chủ trương này./.