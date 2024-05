Xuất khẩu xăng của Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2015

Xuất khẩu xăng trong tháng 4/2023 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 400.000 tấn do nhu cầu đi lại trong nước và nhu cầu sử dụng nhiên liệu được cải thiện giữa bối cảnh kinh tế phục hồi.

Một trạm xăng tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc trong tháng 4/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2015, do nhu cầu đi lại trong nước và nhu cầu sử dụng nhiên liệu được cải thiện giữa bối cảnh kinh tế phục hồi.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu xăng trong tháng 4/2023 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 400.000 tấn, giảm 50,8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 65% so với mức 1,15 triệu tấn của tháng Ba.

Theo chuyên gia tư vấn về dầu và hóa chất Shiqing Xia tại Wood Mackenzie, nhu cầu du lịch ngắn ngày, trong đó sử dụng đường bộ hơn là đường hàng không, đang được ưa chuộng ngày một nhiều. Điều này thúc đẩy nhu cầu xăng dầu trong nước.

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong tháng 5/2024. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu trong nước sẽ tăng 3-6% so với cùng kỳ trong tháng 5/2024, dựa trên sự gia tăng của nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Lao động của Trung Quốc.

Nhà phân tích thị trường năng lượng Trung Quốc Jianan Sun tại Energy cho biết du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày đã tăng 28% so với năm 2019, là giai đoạn trước đại dịch, ngay cả khi lượng mưa lớn ở miền Nam đã hạn chế tốc độ tăng trưởng về du lịch ở khu vực đó của đất nước.

Tại Trung Quốc, xuất khẩu dầu diesel ở mức 760.000 tấn trong tháng 4/2024, giảm 46% so với mức 1,42 triệu tấn của tháng Ba, do xuất khẩu yếu và hạn ngạch hạn chế. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan cho thấy con số này đã tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thương nhân kỳ vọng xuất khẩu dầu diesel sẽ tiếp tục giảm trong tháng Năm do các nhà máy lọc dầu thuộc nhà nước đã sử dụng hết phần lớn hạn ngạch của họ.

Các thương nhân cho biết Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) và Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) đang xem xét cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2024 do dầu diesel dư thừa đang làm xói mòn lợi nhuận lọc dầu ở châu Á.

Dữ liệu của Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy lợi nhuận lọc dầu tại Singapore, quốc gia dẫn đầu châu Á trong lĩnh vực này, đã giảm xuống dưới 4 USD/thùng trong tháng Tư từ mức gần 6 USD của tháng Ba, bất chấp việc một số nhà máy phải đóng cửa để bảo trì trong mùa thấp điểm trong quý 2./.

