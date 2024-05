Hơn 12.000 khách qua Sân bay Điện Biên dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cảng Hàng không Điện Biên, lượng hành khách, hành lý tăng gấp nhiều lần so với bình thường trong dịp nghỉ Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cụ thể, số liệu tính từ ngày 1-9/5 cho thấy lượng hành khách đạt 12.024 lượt khách, tổng hành lý, hàng hóa đi và đến đạt 52.785kg, số lượt chuyến bay tăng cao 98 lượt chuyến bay dân dụng và 26 lượt chuyến bay quân sự.

Để đảm bảo năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ, Cảng Hàng không Điện Biên đã chủ động xây dựng phương án phục vụ tốt mọi hoạt động trong giai đoạn cao điểm, tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, các đơn vị liên quan khảo sát và đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ, bố trí tăng cường mọi lực lượng, điều chỉnh phương án linh hoạt.

Cảng Hàng không Điện Biên đã áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 27/4-12/5; phối hợp với các hãng hàng không nắm bắt sản lượng vận chuyển từng chuyến bay để phân bố quầy thủ tục đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng hành khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tuỳ thân.

Cảng triển khai tăng cường lực lượng an ninh phối hợp lực lượng Công an tỉnh Điện Biên điều tiết phương tiện, phân làn giao thông, bố trí vị trí đỗ, dừng các phương tiện đưa đón các đại biểu, hành khách một cách hợp lý; đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực cổng 5, cổng 6 và cổng chính sân bay; phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác tuần tra kiểm soát toàn bộ khu vực Cảng hàng không nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp thời có biện pháp phối hợp xử lý.

Ngoài ra, cảng cũng tăng tần suất kiểm tra giám sát an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động của trang thiết bị, xây dựng phương án dự phòng để đảm bảo đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác.

Song song với công tác an ninh, an toàn, điều phối hoạt động bay, Cảng Hàng không Điện Biên cũng đồng thời tiến hành các phương pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã yêu cầu các đơn vị nhượng quyền tại cảng cam kết đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ, chất lượng, số lượng hàng hoá, dịch vụ cung ứng, phương tiện vận chuyển hành khách; thái độ, tác phong phục vụ hành khách; các bộ phận bố trí đủ nhân lực trực tại quầy thông tin, quầy check-in, an ninh soi chiếu, triển khai hệ thống làm thủ tục trực tuyến (Mobile check-in), đã hạn chế được thời gian chờ đợi làm thủ tục cho hành khách, đem lại sự thuận tiện và thoải mái cho hành khách; quán triệt cán bộ nhân viên luôn giữ thái độ hòa nhã, trọng thị với hành khách và tuân thủ quy định bảo mật thông tin, các quy trình báo cáo,...

Bên cạnh đó, cảng chủ động bố trí tăng cường lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ tại nhà ga để khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực quầy check-in, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dịch vụ của hành khách.

Ngoài ra, Cảng Hàng không Điện Biên đã thực hiện tốt phương án phục vụ cao điểm dịp 30/4-1/5 và Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, không để xảy ra vụ việc mất an ninh, an toàn, tạo được sự hài lòng về dịch vụ, không có khiếu nại, ách tắc trong quá trình phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng, không ngừng cải thiện./.