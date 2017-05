Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai kỹ thuật mới. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Liên quan đến vụ một nhóm côn đồ lao vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém người gây thương tích, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, bắt giữ 5/6 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.Bước đầu điều tra, Công an quận Đống Đa xác định, vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa xảy ra cãi vã giữa Đinh Giang Nam, sinh năm 1980, trú tại phòng 115, H1, tập thể Viện Năng lượng, phường Trung Tự với Lê Tấn Đạt, sinh năm 1993, trú tại Lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và một số đối tượng là bạn của Đạt.Do nghĩ rằng Đạt “nhìn đểu” mình, Đinh Giang Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu Đạt dẫn đến hai bên chửi bới và lao vào đánh nhau. Nam đã bị các đối tượng đánh ngã, gục xuống đường. Sau đó, nhóm của Đạt đã bỏ đi.Chứng kiến sự việc, một số người dân tại khu vực đã đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Khi biết thông tin Nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt đã tiếp tục đi xe máy vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Tại đây, nhóm này đã khống chế đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sỹ, xông vào phòng cấp cứu. Đạt cầm hai con dao cùng hai đối tượng khác đến gần giường cứu thương, chém liên tiếp nhiều nhát vào người Nam, sau đó bỏ đi.Hậu quả là Đinh Giang Nam bị thương tích vùng đầu, cổ và hai bàn tay. Do được cấp cứu kịp thời, Nam đã tỉnh táo và hiện đang trong quá trình hồi sức tích cực.Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tập trung truy bắt đối tượng còn lại; đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh “Giết người”./.