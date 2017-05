Sáng 7/5, Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang làm rõ việc nhóm côn đồ dùng hung khí gây thương tích một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (nằm trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội).Thông tin từ đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng 7/5, có khoảng hai mươi đối tượng là nam giới, đi trên 7 xe máy, mỗi xe máy chở từ 2-3 đối tượng, xông thẳng vào bệnh viện.Các đối tượng này mang theo nhiều loại hung khí khác nhau, đã khống chế nhân viên và bảo vệ của bệnh viện và chém trọng thương một bệnh nhân là nam (chưa rõ danh tính) đang nằm điều trị tại đây.Hậu quả của vụ tấn công là bệnh nhân này bị nhiều vết chém, trong đó có vết chém nặng ở vùng cổ, đứt khí quản. Sau khi gây án, các đối tượng côn đồ này đã bỏ đi.Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang tích cực chữa trị cho nạn nhân bị chém, hiện nạn nhân đã qua tình trạng nguy kịch.Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Trung Tự, Công an quận Đống Đa đã có mặt, cùng phối hợp với bệnh viện để thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc./.