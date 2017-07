Cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Friso, đoàn bác sỹ, chuyên gia Việt Nam tiếp tục có thêm cơ hội cập nhật kiến thức tiêu hóa, dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới ở Hội nghị Dinh dưỡng tại Bali.

Bác sỹ Võ Thị Đem – Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Từ Dũ đã có những chia sẻ về vấn đề tiêu hoá, tình trạng dinh dưỡng và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Trở về từ Hội nghị Dinh dưỡng tại Bali (Indonesia) được tổ chức vào ngày 15/7 vừa qua, các bác sỹ, chuyên gia y tế đầu ngành Nhi khoa và dinh dưỡng Việt nam đã cập nhật thêm nhiều thông tin, kiến thức dinh dưỡng bổ ích và thiết thực góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), thiếu đa vi chất dinh dưỡng là tình trạng thường gặp ở trẻ em, ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống của trẻ, đặc biệt là tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.Hội nghị Dinh dưỡng tại Bali lần này đưa ra nhiều giải pháp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng được WHO khuyến cáo áp dụng để phòng chống một cách hiệu quả vấn đề thiếu dinh dưỡng và đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ em. Trong đó giải pháp can thiệp dinh dưỡng theo vòng đời có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh không lây, đặc biệt 1.000 ngày đầu đời là “cửa sổ” cho cơ hội can thiệp liên quan đến việc đóng mở gene các bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng ở trẻ.Trao đổi về vấn đề cân bằng dinh dưỡng và điều trị tiêu hóa cho trẻ em, bác sỹ Võ Thị Đem - Trưởng khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Theo nghiên cứu của giáo sư Peter Gluckman năm 2015 - Trưởng bộ phận nghiên cứu của Singapore và New Zealand, môi trường có tác động đến sức khỏe nhiều hơn cấu trúc gene, trong đó 20% sức khỏe trọn đời do gene quy định, trong khi 80% nguy cơ bệnh tật có nguyên nhân từ môi trường, trong đó có dinh dưỡng và lối sống. Do đó, dinh dưỡng sớm đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và phát triển tốt, đặc biệt được bổ sung qua các loại sữa chua, sữa công thức hoặc các chế phẩm từ sữa trong những năm đầu đời.”Cũng tại Hội nghị lần này, bác sỹ Panam Parikh – đại diện đến từ FrieslandCampina - đã có những chia sẻ về khái niệm Microbiome - tức là toàn bộ hệ gene của cộng đồng các vi sinh vật đang cư ngụ ở trên và bên trong cơ thể thông qua nghiên cứu ZOOG. Bên cạnh đó, Hội nghị Dinh dưỡng tại Bali cũng đề cập đến nhiều vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của nhiều bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng, tiêu hóa các nước trên thế giới như cập nhật hiện trạng sức khỏe trẻ em thế giới thông qua các tham luận chuyên sâu về “Chăm sóc và theo dõi sức khỏe trẻ em trong thời đại kỹ thuật số”; thực tiễn lâm sàng về “Microbiome – Nghiên cứu ZOOG Study”; cập nhật các tiêu chí mới từ ROME IV về chẩn đoán và điều trị các rối loạn chức năng tiêu hóa ở trẻ em, gánh nặng táo bón trong chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ…Trở về từ Hội nghị Dinh dưỡng tại Bali, bác sỹ Võ Thị Đem cho biết thêm: “Sản phẩm từ thiên nhiên giúp hệ tiêu hóa trẻ hấp thu và thải độc tốt hơn. Trong đó, triết lý “Dưỡng chất thiên nhiên được hoàn thiện bằng khoa học” của Friso đảm bảo quản lý chất lượng sữa từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm trong quy trình khép kín, sữa được qua xử lý nhiệt một lần, không gây ra tình trạng nôn trớ, khó tiêu, táo bón ở trẻ em.”Thông qua các Hội nghị quốc tế chuyên sâu về dinh dưỡng, tiêu hóa, từ ESPGHAN 50 đến Hội nghị Dinh dưỡng Bali lần này, Friso mong muốn sẽ đồng hành cùng các y sỹ Việt trong việc tiếp cận và cập nhật nguồn kiến thức, phương pháp y khoa hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho trẻ nhỏ. Đồng thời Friso cũng cam kết mang lại những sản phẩm dinh dưỡng được bảo toàn trọn vẹn dưỡng chất thiên nhiên bằng khoa học, giúp cải thiện vấn đề dinh dưỡng, tiêu hóa phát triển của trẻ em Việt Nam./.