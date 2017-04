Cảnh sát Kyrgyzstan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Kyrgyzstan đã bắt giữ một đối tượng từng tham chiến tại Syria đang âm mưu thực hiện một vụ khủng bố nhằm vào một trong các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phátxít 9/5.Thông báo ngày 21/4 của Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh, gia tăng các biện pháp chống khủng bố của chính quyền, được triển khai nhằm ngăn chặn các thành viên các tổ chức khủng bố quốc tế xâm nhập lãnh thổ Kyrgyzstan.Đối tượng là công dân Kyrgyzstan, sinh năm 1994, có tư tưởng cực đoan và tới Syria năm 2013. Tại đây, tên này đã đầu quân cho các tổ chức khủng bố quốc tế, cầm súng chống quân đội chính phủ và hành quyết tù nhân.Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết tháng 2 năm ngoái, đối tượng được giao nhiệm vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ CIS trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.Hiện có khoảng 500 công dân Kyrgyzstan tham gia các nhóm vũ trang tại Syria và Iraq./.