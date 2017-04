Làm rõ sự việc bác sỹ bị người nhà hành hung tại Hà Nội

Chiều 17/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội làm rõ sự việc một bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung phải khâu nhiều mũi trên đầu.



Theo Phó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa, ngày 17/4, trên một số báo có đăng tải thông tin bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị hành hung và phải khâu nhiều mũi trên đầu.



Nội dung bài báo phản ánh về trường hợp một bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung tại phòng hành chính khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.



Trước thông tin trên, sau khi nghiên cứu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi động viên; Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý cho bác sỹ bị của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.



Sở Y tế Thành phố Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện phối hợp với Cơ quan Công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.



Bộ Y tế cũng yêu cầu, các bệnh viện cần rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân viên y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong bệnh viện.



Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu báo cáo các thông tin về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh​ trước ngày 20/4./.