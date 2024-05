TP Hồ Chí Minh: Một phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Các bác sỹ thực hiện phẫu thuật hút, nạo chất làm đầy gây ápxe cho bệnh nhân sau thẩm mỹ. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều 7/5, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tai biến y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ, khiến một phụ nữ 64 tuổi tử vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, số 871, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/3 vừa qua, một phụ nữ sinh năm 1960 đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng để phẫu thuật thẩm mỹ gồm hút mỡ bụng toàn phần; hút mỡ ở eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng; cấy mỡ vùng hông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực hai bên.

Sau phẫu thuật, tình trạng người phụ nữ tạm ổn. Đến ngày 29/3 vừa qua, người này đi lại, vận động nhẹ khoảng 10 phút, đột ngột chóng mặt, tay chân đổ mồ hôi, khó thở. Dù được hồi sức tích cực nhưng người phụ nữ rơi vào hôn mê, thở máy… Ngay sau đó, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Quân y 175, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối sau phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận. Nạn nhân được hồi sức tích cực bằng tim phổi nhân tạo (ECMO), lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy… tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 3/5 vừa qua.

Ngay khi nhận được báo cáo về tai biến y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Quân y 175 để nắm các thông tin liên quan.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 tổ chức họp kiểm thảo tử vong theo quy định nhằm phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình chẩn đoán, điều trị và cấp cứu người bệnh, giúp phát hiện ra những bất cập (nếu có) trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng để rút kinh nghiệm, tránh lặp lại tình huống tương tự.

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế giao Thanh tra Sở tiếp tục xác minh làm rõ việc tuân thủ các quy trình chuyên môn, quy định đối với Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và người thực hiện phẫu thuật, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Qua trường hợp này, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố tiếp tục đồng hành trong công tác chăm sóc người bệnh, kịp thời thông tin về các phòng chuyên môn của Sở Y tế khi tiếp nhận các trường hợp người bệnh được chuyển đến có dấu hiệu nghi ngờ bị sự cố trong quá trình điều trị trước đó.

Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn Thành phố nghiêm túc phổ biến và nghiên cứu, vận dụng triển khai hiệu quả các khuyến cáo của Hội đồng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh liên quan đến an toàn người bệnh trong phẫu thuật và khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 26/4/2024).

Khuyến cáo này cũng là căn cứ để Sở Y tế kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả chất lượng đối với các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ để người dân chọn lựa khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ này./.

